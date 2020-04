Coronavirus, medico di base aggredisce con calci e pugni un anziano (Video)

Devono essergli saltati letteralmente i nervi al medico di base che ha reagito con inaspettata aggressività spiazzando anche le altre 2 persone presenti alla scena che hanno tentato invano di placare la gragnola di colpi assestati con violenza. Un medico di base, con tanto di mascherina e camice bianco, ha improvvisamente gettato a terra un suo anziano assistito che, con una carpetta azzurra in mano, stava chiedendo spiegazioni su una ricetta. Il fatto è avvenuto a Calimera, in provincia di Lecce. L’episodio è stato immortalato in un video ripreso con un cellulare da altre persone che si trovavano poco distante e che hanno assistito al diverbio. Con un rapido movimento, il medico ha prima fatto cadere l’anziano e poi si è accanito su di lui con calci all’addome e pugni. Le concitate immagini del video caricato dal giornale “Il Fatto Quotidiano” potrebbero urtare la sensibilità di alcune persone.