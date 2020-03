Dati Coronavirus 30 marzo: solo 1.648 nuovi positivi, 1.590 guariti ma 812 morti

Angelo Borrelli in conferenza stampa presenta il bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 30 marzo 2020.

Dati oggi abbastanza positivi nel complesso. Purtroppo c’è un dato di deceduti ancora alto, sono 812. Mentre i nuovi positivi sono solo 1.648, un notevole calo rispetto ai giorni precedenti. Il totale dei contagiati è di 75.528; di questi 3.961 sono in terapia intensiva, 27.795 ricoverati in ospedali Covid di tutta Italia e 43.752 ovvero il 58% si trova in isolamento domestico con sintomi lievi.

Altro dato positivo è quello dei guariti: oggi 1.590 in più per un totale di 14.620.

Borrelli ha poi dichiarato che sono 11.805 i volontari impegnati nell’emergenza Coronavirus, a parte le Forze dell’Ordine e Armate oltre al personale sanitario. Tante le donazioni al Dipartimento Protezione Civile da parte degli italiani. Sono stati raccolti 63.894.300 euro.

Intanto sono stati resi noti i dati dettagliati delle varia provincie:



Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 86 (1 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 63 (19, 3, 4); Catania, 405 (142, 16, 27); Enna, 183 (120, 1, 11); Messina, 280 (128, 8, 17); Palermo, 229 (81, 17, 7); Ragusa, 30 (8, 3, 2); Siracusa, 62 (34, 21, 6); Trapani, 70 (26, 0, 1)