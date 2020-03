Alla fine, dopo non poche resistenze. anche il CIO e il governo giapponese si sono dovuti arrendere all’evidenza e alla pandemia: quest’estate le Olimpiadi di Tokyo non potranno essere disputate. E’ la prima volta che i giochi olimpici vengono rinviati in tempo di pace: in precedenza non si erano disputate le edizioni del 1916 (originariamente assegnata a Berlino), del 1940 (in programma, anche in quel caso, a Tokyo) e del 1944 (Londra). Scartata l’ipotesi di un rinvio alla stagione invernale, le Olimpiadi giapponesi si terranno nell’estate del 2021.

Il rinvio dei Giochi Olimpici segue quelli di tutte le altre competizioni internazionali previste tra la primavera e l’estate del 2020, tra cui gli Europei di calcio, rinviati – anche in questo caso – al 2021.

«Nelle circostanze attuali e sulla base delle informazioni fornite oggi dall’OMS – recita il comunicato congiunto diffuso dal Comitato Olimpico e dal governo nipponico – il presidente del CIO e il primo ministro del Giappone hanno concluso che i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo devono essere riprogrammati a una data successiva al 2020, ma non oltre l’estate 2021, per salvaguardare la salute degli atleti, di tutti i partecipanti ai Giochi olimpici e della comunità internazionale». Fondamentale, spiega il comunicato, la pressione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il cui direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato «che la pandemia di COVID-19 sta accelerando, che attualmente ci sono oltre 375.000 casi registrati in tutto il mondo e in quasi tutti i paesi e il loro numero sta crescendo di ora in ora».