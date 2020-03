Salemi zone rossa: Cisl, La Piana “siamo vicini ai cittadini e al loro Sindaco”

“In questo momento serve massimo rispetto delle regole, usciremo da questa emergenza solo con rigore e rimanendo uniti”

“Esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai cittadini e al Sindaco di Salemi, da ieri zona rossa per via dei troppi contagi. E’ il momento della responsabilità e siamo certi che la comunità reagirà come deve, seguendo le regole in modo ancora più rigoroso. Solo così si potrà uscire da questa emergenza e far rinascere il bellissimo comune di Salemi, così pieno di storia e ricchezze enogastronomiche e turistiche”. Cosi il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana esprime la sua vicinanza ai cittadini e al sindaco di Salemi, comune da ieri dichiarato zona rossa. “Sui sindaci ricade la grande responsabilità di gestire un momento davvero difficile, serve collaborazione fra tutte le istituzioni a tutti i livelli, per far in modo che l’emergenza passi presto. Per questo anche il sindacato vuole fare la sua parte, ed è presente in ogni territorio anche se in modalità smart working per rispondere alle istanze e dubbi dei cittadini. Il peggio passerà, ma adesso è il momento dell’impegno e del rigore” conclude La Piana.