Maratonina di Marsala rinviata per il Covid-19

La Maratonina di Marsala, che doveva aver luogo il 26 aprile, sarà rinviata a causa dell’emergenza coronavirus. Parla il Presidente Filippo Struppa:

“Cari amici runners, anche la Maratonina del Vino, per il prossimo 26 aprile, deve alzare bandiera bianca. Alla decisione di rinviare la gara, per la quale abbiamo già chiesto alla Fidal una nuova data in calendario (il 13 settembre), siamo arrivati, con grande dolore, dopo attenta riflessione e visto anche il perdurare dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19. E dire che avevamo quasi tutto pronto e sostenuto già notevoli spese per la preparazione dell’evento. Visto anche l’annullamento dei Riti Pasquali da parte della nostra amministrazione comunale, ho parlato direttamente con il Sindaco Alberto Di Girolamo, che mi ha sottolineato che non può, stando così le cose, autorizzare lo svolgimento della manifestazione sportiva, benché noi, come società, avessimo richiesto a tempo debito l’emissione dell’ordinanza sindacale relativa alla viabilità. E questo perché non si sa fino a quando durerà questa emergenza sanitaria. Per questo, e sperando che presto si possa ritornare alla normalità, come detto abbiamo già chiesto alla Fidal di rinviare la gara e di poterla calendarizzare per il prossimo 13 settembre. In questo contesto, mi preme ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono e ci hanno sempre sostenuto, a cominciare dai nostri fedeli main sponsor Sigel, Conad, Cantine Pellegrino, Rifra e altri, assicurando loro che avranno la giusta visibilità quando la manifestazione si potrà finalmente svolgere. “