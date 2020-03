Da casa puoi attivare la super fibra grazie al Centro Wind Bonura

Il Centro Wind Bonura di Marsala, con sede in via Calogero Isgrò 2, da anni è al servizio del cliente con la sua esperienza e competenza.

In questo peridio in cui sono ridotti al minimo gli spostamenti se non per necessità, lo staff Bonura vi dà la possibilità di attivare SUPER FIBRA anche da casa.

Per informazioni chiamare il 334 9686270 (anche Whatsapp).

Ulteriori info sulla pagina facebook.

E La tua attività commerciale come si è adeguata?

Fai sapere ai tuoi clienti come stai affrontando questa emergenza.

Manda una mail a marketing@itacanotizie.it con un breve testo e una immagine.

Per te un articolo pubbliredazionale GRATUITO su itacanotizie.it e sui nostri canali social.