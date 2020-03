Il Coronavirus in Sicilia: i dati della Regione

Ulteriore aggiornamento della Regione, che stavolta comprende anche i due casi del trapanese. Lo pubblichiamo integralmente a seguire:

“Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 14 di oggi (mercoledì 11 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 83 i pazienti, di cui 24 ricoverati (uno in terapia intensiva), 57 in isolamento domiciliare e due guariti: #Agrigento, 12; #Catania, 41; #Enna, 1; #Messina, 8; #Palermo, 15; #Ragusa, 1; #Siracusa, 3; #Trapani, 2.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87″.

***

Com’era purtroppo prevedibile, crescono ulteriormente i casi di Coronavirus in Sicilia. Il bollettino diffuso oggi dalla Regione alle 13.30, un po’ più tardi rispetto ai giorni precedenti, e inviato all’unità di crisi nazionale, evidenzia che dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 83 campioni.

Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.

Da questo schema non risultano casi nel trapanese, anche se sappiamo già con certezza che ne sono stati registrati due nelle ultime 24 ore (Marsala e Alcamo).