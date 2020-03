Emergenza Covid-19, rinviati i tirocini alla Regione Sicilia

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, l’Assessorato regionale all’istruzione e alla formazione professionale comunica che l’avvio del periodo di tirocinio presso gli uffici della Regione Siciliana da parte dei 110 vincitori dell’Avviso 26/2018 “Attivazione di percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati nella Pubblica amministrazione regionale”, avrà inizio il 6 aprile 2020 e non il 16 marzo come precedentemente annunciato, salvo eventuali nuove disposizioni emanate dalle autorità nazionali.

«In questo momento di particolare allarme sociale, abbiamo concordato con il Presidente della Regione, di posticipare al 6 aprile, salvo ulteriori indicazioni da parte del governo nazionale, la data di inizio del tirocinio presso gli uffici regionali. Siamo certi che i giovani tirocinanti saranno rassicurati da questa scelta, fatta nel loro interesse e nel rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del Coronavirus», così spiega l’assessore regionale Roberto Lagalla.