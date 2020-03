Coronavirus in Sicilia, gli ultimi dati della Regione

Nuovo aggiornamento sul fronte Coronavirus da parte della Regione Siciliana, che come ogni giorno, alle 12, trasmettere i propri dati all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 836 tamponi, di cui 771 negativi e 11 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità “Spallanzani” di Roma 54 campioni, uno in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania). Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 35 sono in isolamento domiciliare. Come confermato dal dirigente dell’Asp Fabio Damiani, oggi in conferenza stampa, in provincia di Trapani non è stato ancora registrato nessun caso di positività al tampone del Covid-19.

Tornano a casa, dopo il periodo di quarantena, 25 componenti della comitiva bergamasca in vacanza a Palermo: sono risultati negativi dopo aver eseguito per tre volte il tampone.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani, sempre intorno alle ore 12.

La presidenza della Regione Siciliana raccomanda alla popolazione di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti si invita a visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87