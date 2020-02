Coronavirus, nuovo caso a Catania. Musumeci: “I turisti del Nord rimandino il loro arrivo in Sicilia”

Una donna di Catania è risultata positiva al Coronavirus e si trova adesso in quarantena nella propria abitazione. Si tratta della quarta persona che in Sicilia è stata riconosciuta affetta da virus, dopo i tre casi della comitiva bergamasca a Palermo per una vacanza (due dei quali sono già guariti). La donna era tornata dalla Lombardia qualche giorno prima che scoppiasse l’emergenza virale nelle regioni del nord. Le sono stati somministrati due tamponi, entrambi positivi. Si resta in attesa dell’esito degli esami allo “Spallanzani”.

“La signora – ha affermato l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza – è del tutto asintomatica, guarita da ogni sindrome influenzale e si trova precauzionalmente in isolamento domestico. Per le linee guida nazionali nella medesima condizione di isolamento domestico sono stati posti i due suoi familiari conviventi: anch’essi privi di qualsiasi sintomatologia”.

Stanno facendo molto discutere alcune dichiarazioni rese dal presidente Musumeci in mattinata: “L’ho detto, e lo ripeto, i turisti provenienti dalle zone gialle farebbero meglio a rimandare di qualche settimana il loro arrivo in #Sicilia. Il mio è un appello alla prudenza, nell’interesse di tutti. La Sicilia è e resta, finora, una regione sicura, dove trascorrere la vacanza in un clima assai propizio. Per questo da giorni invito tutti, anche certa stampa, a non fare terrorismo psicologico. In ogni caso, chi arriva da una zona colpita dall’epidemia ha il dovere di informare le autorità sanitarie siciliane, come stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri”.

D’altro canto, Assaeroporti chiarisce che gli aeroporti italiani sono pienamente operativi e che tutti i passeggeri in partenza o in arrivo presso gli scali nazionali possono continuare a fruire dei servizi e dell’assistenza offerti in aeroporto per una positiva esperienza di viaggio.

“L’intera filiera aeroportuale – si legge nella nota inviata alla stampa – sta mettendo in campo tutte le proprie forze e le risorse a disposizione per garantire la mobilità dei cittadini e supportare le competenti Istituzioni nella complessa macchina organizzativa dei controlli sanitari. Ogni azione di prevenzione e controllo adottata presso gli scali nazionali per fronteggiare l’emergenza da nuovo Coronavirus, secondo le disposizioni del Ministero della Salute, è coordinata dalla Protezione Civile sulla base dei protocolli dalla stessa previsti e attuata a livello territoriale per il tramite degli USMAF, Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera. L’Associazione, nel ribadire che tutti i servizi aeroportuali sono regolarmente erogati, segnala che i gestori degli scali italiani monitorano la situazione in essere con la massima attenzione e invita i passeggeri a verificare, secondo le indicazioni dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, le informazioni e gli aggiornamenti consultando i siti ufficiali dell’Unità di Crisi della Farnesina, www.viaggiaresicuri.it, del Ministero della Salute, www.salute.gov.it, e delle compagnie aeree di riferimento”.