Canone concordato e agevolazioni, firmata intesa tra sindacati e Comune di Marsala

Su invito dell’Amministrazione comunale, le Organizzazioni sindacali degli Inquilini e dei Proprietari hanno stamani sottoscritto un “Accordo Territoriale” che fissa regole chiare per la stipula dei contratti di locazione a “canone concordato”. Le parti interessate – presenti il vice sindaco Agostino Licari e l’assessore Rino Passalacqua – si sono incontrate a Palazzo Municipale, dove è stata raggiunta l’intesa. L’Accordo è propedeutico alla fruizione delle agevolazioni fiscali – a beneficio di locatari e locatori – previste dal “canone concordato”, sia per le imposte dirette sui redditi che per le imposte locali. Con l’“Accordo Territoriale”, APET CONFEDILIZA, CASA MIA, UPPI, ASPPI (in rappresentanza dei proprietari) e SUNIA, SICET, UNIAT, ANIA, FEDERCASA (per gli inquilini), hanno pure sollecitato il Comune ad attuare altri benefit fiscali sugli immobili ad uso abitativo.

“Intanto plaudiamo all’iniziativa che ha una straordinaria valenza sociale – afferma il vicesindaco Licari -; inoltre valuteremo se intervenire con ulteriori agevolazioni al fine di far emergere il nero e contrastare l’evasione”. Come previsto dalla vigente normativa, il “canone concordato” consente agli inquilini detrazioni fiscali sul costo dell’affitto che, a secondo del reddito familiare, può giungere fino a quasi 500 euro.