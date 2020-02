Coronavirus, Baldo Venezia scrive al sindaco di Marsala

Riceviamo e pubblichiamo una nota firma di Baldassare Venezia in merito alla gestione dell’emergenza Coronavirus

Al Sig. Sindaco Dott. Alberto Di Girolamo

Il Coronavirus sta creando numerosi disagi in tutti il territorio nazionale, sia concernenti la salute delle persone che lo hanno contratto sia con riferimento alle forti precauzioni adottate. Il sottoscritto intende sottoporre all’attenzione del Sig. Sindaco di Marsala, di procedere all’adozione di tutti quei provvedimenti utili ed indispensabili, per evitare il propagarsi del virus, evitando psicosi ed eccesso di allarmismo, creando inoltre validi strumenti di precauzione. Per esempio propongo che, tutti i soggetti provenienti dalle aree interessate da casi di Coronavirus o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, che giungono a Marsala, devono comunicare la loro presenza all’Autorità Sanitaria Locale, che avrà il compito di mettere in atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del virus.

Baldassare Venezia