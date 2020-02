Studenti stranieri visitano il Comune di Marsala per progetto Erasmus

Il progetto Erasmus “The future will definitely belong to the digital world” (Il futuro apparterrà decisamente al mondo digitale) è stato presentato a Palazzo Municipale di Marsala da una delegazione di studenti di diverse nazionalità, guidata dai rispettivi docenti: per il Liceo Pascasino, Enza Alestra, Vitiana Montalto, Giusy Pantaleo e Giuseppe Lucchese.

Il locale Istituto (in rappresentanza dell’Italia) partecipa al progetto coordinato dalla professoressa Rossella Giacalone assieme alle Scuole Superiori di Sucha Beskidza (Polonia), Kicevo (Nord Macedonia) e Samsun Beskidza (Turchia). Accolti dal vice sindaco Agostino Licari e dall’assessore Clara Ruggeri, i docenti referenti hanno illustrato le finalità dell’iniziativa che, in particolare, mira a potenziare le competenze digitali degli studenti attraverso la creazione di app.