Carnevale a Marsala: ordinanza del sindaco su alcolici e bombolette spray

Con un provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo, sono state disposte a Marsala alcune misure di prevenzione e sicurezza nelle due giornate – 23 e 25 febbraio – in cui l’Amministrazione comunale organizza le Sfilate di Carri per il Carnevale 2020.

In particolare, l’ordinanza sindacale riguarda un’area del centro urbano delimitata dal seguente perimetro: battigia del mare, viale Isonzo, via Cesare Battisti, via Colocasio, via Pascasino, linea ferrata e via Sebastiano Lipari. All’interno di tale area – dalle ore 12 alle ore 23 delle suddette giornate. All’interno del perimetro individuato – sia il 23 che il 25 febbraio – alle attività commerciali, sia in sede fissa che ambulante, è imposto il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto (in contenitori di vetro, latte e plastica), nonché il divieto di vendita di bombolette spray che spruzzano liquidi o sostanze di qualsiasi consistenza. Conseguentemente, è vietato a tutti – nei giorni, nella zona e negli orari riportati – il consumo di bevande alcoliche e l’uso delle suddette bombolette. Nell’area urbana individuata, se da un lato è consentito l’uso della maschera nei luoghi pubblici; dall’altro, l’ordinanza sindacale impone l’obbligo di toglierla su richiesta delle forze dell’ordine.