A Marsala contenitori per smaltire l’olio esausto grazie ai Fratelli della Costa di Mozia

I Fratelli della Costa della Tavola di Mozia continuano il loro percorso di salvaguardia dell’ambiente, questa volta per lottare contro l’olio fritto. Prodotto in ambito domestico, non tutti provvedono a smaltirlo correttamente, spesso viene scaricato nel lavandino o nel wc arrivando fino agli scarichi della rete fognaria. Se questa non dispone di un impianto di depurazione, l’olio esausto arriva direttamente al suolo, si immette nei corsi d’acqua, arrecando un danno enorme per l’ambiente.

Basta infatti un solo kg di olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua di 1000 mq. Con l’approvazione del sindaco Alberto di Girolamo, del vice sindaco Agostino Licari e con il supporto della Consigliera Linda Licari, i Fratelli della Costa hanno incaricato la ditta “Ecologica Italiana”, tra le aziende leader del settore, di posizionare i primi 9 contenitori per olio esausto, che verranno distribuiti sul territorio marsalese.