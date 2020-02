Al Tribunale di Marsala tornano gli incontri della Camera Civile

Domani, 20 febbraio, avrà inizio presso il Tribunale di Marsala, a cominciare dalle ore 16, il secondo Ciclo di incontri su “La giurisprudenza del Tribunale Civile di Marsala” promosso dalla Camera Civile di Marsala con il patrocinio del Tribunale di Marsala, dell’Ordine degli Avvocati di Marsala e dell’Osservatorio per la Giustizia Civile.

Secondo l’avvocato Nino Alabiso, presidente della Camera Civile, la conoscenza degli orientamenti decisionali dei giudici del nostro Tribunale, consente di evitare le cause dal probabile esito negativo e, quindi, favorisce il contenimento del contenzioso. Inoltre, tali incontri consentono una maggiore trasparenza e comprensione della giurisdizione e aumentano l’affidamento dei cittadini e degli avvocati nei magistrati e nella Giustizia.

La realizzazione di tali incontri è stata possibile grazie alla Presidente del Tribunale Alessandra Camassa la quale, oltre a mantenere alta l’efficienza del nostro Tribunale – che è il più rapido del Mezzogiorno con una durata media delle cause civili di 238 giorni ed è al primo posto, a livello nazionale, per i tempi occorrenti nell’emissione dei decreti ingiuntivi per i crediti da lavoro -, promuove e incoraggia la collaborazione fra magistrati e avvocati. “Grazie a Michele Ruvolo, presidente della Sezione Civile del Tribunale, che ha curato la programmazione dell’evento e a Giuseppe Spada, presidente dell’Ordine degli Avvocati, che ha patrocinato l’iniziativa”, afferma Alabiso.



Il primo dei cinque incontri sarà tenuto dal dottor Filippo Ruggiero il quale riferirà dei provvedimenti emessi dal nostro Tribunale in materia di “Opposizioni alle procedure esecutive”.