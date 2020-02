Troupe televisiva maltese a Marsala per delle riprese

Una troupe televisiva di Malta, attualmente in giro per la Sicilia occidentale, ha fatto tappa anche a Marsala. La CVC Media, ente di produzione maltese diretto da Alvin Scicluna, era accompagnata da Andrea Vannelli, guida turistica della Regione siciliana e referente per la suddetta TV.

“Al momento i maltesi conoscono molto bene il versante orientale, tenuto conto che da Catania sono operativi due voli giornalieri per La Valletta – afferma Vannelli -; ma c’è anche un interesse per questa parte occidentale dove, a partire da Aprile, ci saranno voli diretti Malta-Trapani”.

Un collegamento che si aggiunge a quello che già offre Palermo (quattro volte a settimana) e che ha spinto alla realizzazione di servizi televisivi al fine di presentare ai potenziali visitatori le attrattive di questa provincia, ancora poco conosciuta nella Repubblica di Malta (il più piccolo Stato dell’Unione Europea).