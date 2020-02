Si riasfalta via Mazara, arteria chiusa temporaneamente

Con proprio provvedimento, il comandante della Polizia municipale, Michele Cupini, ha disposto l’interdizione al traffico e alla sosta con rimozione lungo una parte della via Mazara. Si tratta nello specifico del tratto compreso fra l’intersezione della via Mazara con la strada limitrofa al Supermercato Eurospin e l’incrocio di contrada Ponte Fiumarella.

La chiusura senza limiti d’orario è stata disposta per consentire i lavori di realizzazione del tappetino d’usura in conglomerato bituminoso del manto stradale. Sarà l’impresa incaricata dei lavori a regolamentare la circolazione veicolare, anche con l’uso di movieri, nella suddetta via collocando la relativa segnaletica con opportuno preavviso.