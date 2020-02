SP 21: eliminata la pericolosa intersezione sulla via dell’Orto

Eliminata a Marsala la pericolosità dell’intersezione tra le vie G. Dell’Orto e G. Falcone, ovvero di fronte la Cantina Mozia.

La prima, provenendo dal Lungomare Salinella, consentiva ai veicoli di immettersi sull’importante arteria per Trapani – sulla SP 21 in particolare – in maniera non sicura, tenuto conto che l’uscita era in prossimità di una curva. Malgrado la collocazione di uno specchio parabolico, infatti, la manovra restava sempre pericolosa.

Da qui il provvedimento della Polizia Municipale, cui ha dato esecuzione il settore Lavori Pubblici con idonei interventi e apposita segnaletica. In pratica, eliminata la svolta a sinistra – da via Dell’Orto, in direzione Trapani – è stato istituito l’obbligo della svolta a destra, con direzione il centro città. La vicinissima rotatoria di via Grotta del Toro, ovviamente, consente di reimmettersi agevolmente sulla via G. Falcone, in direzione Trapani.