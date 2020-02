Petrosino, al via gli interventi dei Cantieri di lavoro

Hanno preso il via ieri gli interventi previsti nell’ambito dei Cantieri di lavoro approvati dalla Giunta comunale di Petrosino e finanziati dalla Regione per un importo complessivo di poco più di 150 mila euro. I fondi verranno utilizzati per la realizzazione di due progetti approvati dall’Amministrazione comunale.

Il primo progetto riguarda la realizzazione di un tratto di marciapiede in via Baglio Inglese Woodhouse e la realizzazione di stalli di sosta in via Pietro Nenni, il secondo la realizzazione delle banchine laterali in un tratto della via Torreggiano.

L’importo dei lavori ammonta, rispettivamente, a 82.931 euro e 71.556 euro. Nei due Cantieri verranno impiegati complessivamente 30 persone.