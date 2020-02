Festivalflorio Favignana, la presentazione alla BIT di Milano

Sarà presentata domenica 9 febbraio alle ore 11 alla Bit di Milano (Padiglione della Regione Sicilia) l’ottava edizione del Festivalflorio di Favignana, la rassegna di punta dell’Estate Siciliana che, sempre sotto la direzione artistica di Giuseppe Scorzelli, ed in collaborazione col Comune di Favignana e Area Marina Protetta, si svolgerà dal 14 al 21 giugno 2020.

Abbiamo sempre creduto – afferma il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto – che la promozione di un territorio sia legata alle proprie tradizioni culturali e crediamo fermamente che per la crescita servano eventi come la Borsa Internazionale del turismo e fiere internazionali, entrambe occasioni di un’offerta turistica competitiva che deve tutelare le bellezze paesaggistiche e architettoniche delle nostre “perle”.

È con gioia ed entusiasmo che dirigo un festival cresciuto di qualità negli anni puntando sempre all’eccellenza artistica ma mantenendo d’occhio il Bilancio – continua Scorzelli – in un periodo in cui l’Italia vede soffrire questi Festival di media grandezza per spazi ed economie, ma sono lieto che i contributi ottenuti per la rassegna vengano poi tutti reinvestiti nel territorio e nelle sue aziende di competenza.