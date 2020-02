Bianco Arancio Petrosino: bellissima prestazione in casa dello Sporting Paolini

Finisce 1-1 il derby tra il Bianco Arancio Petrosino e lo Sporting Paolini. Tutto sommato un risultato giusto per quello che si è visto nei 96 minuti. Per il Bianco Arancio rimane l’amaro in bocca soprattutto per il gol subito al 95’ su un rigore abbastanza discutibile. Dopo essere passati in vantaggio al 30′ con una splendida punizione di Riccardo Angileri, 9 minuti dopo si sfiora il raddoppio con un’altra punizione, stavolta dalla parte sinistra del campo di gioco battuta sempre da Angileri con la palla che esce di poco a lato. Poco gioco e molte palle lunghe da parte di entrambe le squadre con la possibilità di fare 2-0 con Panitteri o di subire l’1-1 dalla compagine marsalese. Al 90’ il sig. Orlando della sezione di Trapani decreta 6 minuti di recupero e al quinto minuto un calciatore del Paolini molto astuto, vedendosi affrontato da due calciatori del Bianco Arancio, si lascia cadere a terra: per il direttore di gara è rigore. Dal dischetto si presenta Russo che non sbaglia. Finisce 1-1. La società e i mister ringraziano i propri giocatori per il grande impegno dimostrato in campo contro una squadra molto quotata e che si è ben rinforzata nel mercato di riparazione.