Marsala Calcio sconfitto 2-1 ad Acireale

Ancora una sconfitta per il Marsala, che cede di misura di fronte all’Acireale nella quinta giornata di ritorno del girone I della serie D.

In vantaggio con un rigore trasformato da Rizzo nel primo tempo, gli acesi hanno raddoppiato all’inizio della ripresa con Arena. Due minuti dopo il gol di Lo Cascio ha dimezzato le distanze, riaccendendo le speranze dei lilybetani di ottenere il pareggio. Con questi tre punti, approfittando della contestuale sconfitta del Licata, l’Acireale raggiunge il quinto posto in classifica a quota 36. Senza i quattro punti di penalizzazione, gli acesi sarebbero terzi, dietro Palermo e Savoia. Nonostante la buona prestazione, il Marsala resta invece fermo a 19 punti, in quart’ultima posizione. Servirà ricominciare a vincere, a partire dalla prossima gara con l’Acr Messina al “Nino Lombardo Angotta”. All’andata le due squadre pareggiarono 0-0.

Sempre più lanciato verso la promozione il Palermo che ha battuto in casa l’Fc Messina con una doppietta di Sforzini.