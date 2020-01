Nuovi bus a Marsala, arriva l’elettrico per la circolare. A breve 20 mezzi Euro 6

Il sindaco Alberto Di Girolamo con la sua Giunta al completo, alcuni consiglieri comunali e il segretario generale Bernardo Triolo, questa mattina hanno presenziato all’inaugurazione dei nuovi autobus di linea. Uno è elettrico, che verrà usato come circolare in centro urbano, altri due Euro 6 di 10 metri che andranno a sostituire quelli vetusti.

“E’ una giornata storica per Marsala. Stiamo portando avanti l’ammodernamento dei bus come ci eravamo prefissati all’inizio del nostro mandato – ha fatto sapere il sindaco -. Con i fondi europei abbiamo fatto tanto, ad esempio tramite un finanziamento del Ministero dell’Ambiente siamo riusciti ad avere il bus elettrico. Altri due sempre elettrici arriveranno con i fondi di “Agenda Urbana”. Abbiamo presentato i primi tre e presto immetteremo in servizio gli altri 18. Dei 30 autobus in dotazione ne sostituiremo nello specifico ben 20 con euro 6 al posto degli euro 0, 1, 2 e 3 in servizio al Comune da circa 30 anni. Il nostro obiettivo resta ridurre l’inquinamento”. Il Comune infatti, grazie al bando UE, si è aggiudicata 7 mezzi Euro 6 di 12 metri, 4 mezzi Euro 6 di 10 m (di cui i due già consegnati) e 9 bus Euro 6 da 6 metri per un valore di 4.324.900 euro. Inoltre presto verranno posizionate nuove pensiline.