Delegazione del Pd in visita a Favignana

Insieme al parlamentare nazionale Carmelo Miceli e al segretario provinciale Marco Campagna, una delegazione del Partito Democratico di Favignana guidata da Enzo Bevilacqua ha visitato lo Stabilimento Florio, effettuando poi un sopralluogo nella zona di Cala Graziosa interessata dall’inquinamento legato alla vicenda Sea, per la quale è già stata presentata un’interrogazione alla Camera dei Deputati. Successivamente la delegazione ha incontrato i cittadini, gli iscritti del Pd e i rappresentanti delle categorie produttive, con particolare attenzione per gli operatori della tonnara e i barcaioli.

Durante l’incontro sono state affrontate le problematiche dell’arcipelago delle isole Egadi, concentrandosi sull’ambiente, il lavoro e la scuola.

Un incontro fortemente voluto per capire le condizioni dell’isola nel periodo invernale, dal quale è scaturito l’impegno per affrontare la questione relativa alle necessità delle scuole nelle isole minori, dei trasporti, un approfondimento sulle quote tonno, rispetto alle quali ad oggi non ci sono certezze e poi un’attenzione particolare per le condizioni dei barcaioli e sull’opportunità di regolamentare tale categoria con particolare attenzione per il rispetto dell’ambiente e della riserva marina.

Un incontro utile per riconnettere la politica con il territorio, rispetto al quale si svilupperanno altri percorsi ed iniziative rivolte all’arcipelago delle isole Egadi.