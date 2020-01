I Burgisi di Marsala alla 75° Sagra del Mandorlo in Fiore

Domenica 1° marzo, il Gruppo Folkloristico “I Burgisi” di Marsala diretto da Giuseppe Coppola, parteciperà alla 75° edizione della rinomata sagra del “Mandorlo in fiore” di Agrigento. La sagra del mandorlo in fiore è una festa popolare della Città siciliana che, come vuole la tradizione, si ripete ogni anno all’inizio del mese di marzo.

“L’obiettivo è quello di festeggiare l’arrivo della primavera con il rifiorire dei mandorli e di gioire per il ritorno della vita. Con danze e canti della Sicilia antica i Burgisi si esibiranno lungo le vie della città e nel pomeriggio al Tempio di Giunone – afferma il Maestro Coppola -. Come sempre porteremo i nostri canti e i nostri cunti di questa fetta di territorio, i nostri tipici costumi ricchi di colori e di storia”.