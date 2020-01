Erasmus sullo Sviluppo Sostenibile, studenti stranieri ricevuti al Comune di Marsala

Islanda (Reykjavík), Spagna (Arona), Croazia (Bedekovčina), Ungheria (Békéscsaba), Germania (Nordhorn). Provengono da questi Paesi gli studenti che ieri – assieme ai coetanei di Marsala, in rappresentanza per l’Italia – si sono recati in visita a Palazzo Municipale. Attualmente sono impegnati nel progetto triennale “Creation Active” che rientra nel programma Erasmus Plus ed ha come obiettivo lo Sviluppo Sostenibile, azione legata a “Salute e Benessere”.

A guidare la delegazione di studenti e docenti, accolti dall’assessore Anna Maria Angileri, la responsabile progettuale del Liceo “Pascasino” Rosa Maria Giacalone. Il meeting di Marsala, che ha un programma di incontri didattici ed escursioni nel territorio fino a Sabato prossimo, segue quello dei coordinatori svoltosi a Reykjavík lo scorso anno.