Smarrito un gattino a Marsala: l’appello di due lettrici

Su richiesta di una nostra lettrice, pubblichiamo a seguire l’annuncio riguardante lo smarrimento di un gattino.

Questo gatto è stato smarrito in zona via degli Atleti, a Marsala. È un gatto randagio ma molto socievole, al momento sicuramente molto spaventato perché abituato alle cure dei condomini del nostro stabile. Lo stavano portando presso lo studio veterinario Fiorino per farlo curare. Ha gli occhi e il volto gonfi. È scappato dal trasportino. Se potete aiutarci a trovarlo, anche solo condividendo il post.

I nostri contatti sono: Maria Giovanna 3280576944 – Susanna 3294948312