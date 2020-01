Marsala, discarica dietro via degli Atleti. C’è anche eternit

Spiace constatare che a poco meno di un anno dall’entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a Marsala, il fenomeno delle discariche abusive continui a proliferare. Nonostante i controlli della Polizia Municipale e la videosorveglianza, che hanno portato anche a diverse sanzioni nei confronti di diversi trasgressori delle varie ordinanze sindacali, in centro e in periferia si notano ancora numerosi aree in cui si concentrano fenomeni di abbandono selvaggio di rifiuti di vario genere. Nella zona retrostante via degli Atleti, lungo l’area verde che porta fino in via Dante Alighieri, sono diversi i punti in cui sono stati illecitamente scaricati sacchi di spazzatura, sfabbricidi, ingombranti, pannelli di eternit. E, ancora, sedie di plastica, porte in legno, sanitari, materassi. Un po’ di tutto insomma. Tra l’altro, nella stessa zona capita spesso di vedere qualche gregge di pecore o capre che va a brucare quella stessa erba che, verosimilmente, viene intaccata anche dal rilascio di sostanze sicuramente poco salutari per gli ovini in questione, oltre che per i numerosi residenti nella zona.