Ricordando Tullio De Mauro, incontro a San Pietro il 21 gennaio

“Ricordando Tullio De Mauro – Lingua e Democrazia” è un appuntamento culturale organizzato dal Comune di Marsala e fortemente voluto dal sindaco Alberto Di Girolamo e dall’assessore Clara Ruggieri. Per l’occasione, martedì 21 gennaio, alle ore 17.30, presso il Compesso monumentale San Pietro, interverranno Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e Silvana Ferreri De Mauro, moglie di Tullio De Mauro e docente universitaria, che si interrogheranno sul tema “La Democrazia è in crisi?”, e lo faranno rileggendo alcune pagine scritte da De Mauro, già Ministro per l’Istruzione: “Le parole per ferire e non solo”. De Mauro è scomparso il 5 gennaio 2017.

Negli ultimi anni della sua vita, aveva deciso di trascorrere gran parte del suo tempo in una casa di fronte la Riserva dello Stagnone. La Città lo omaggia così, con affetto e stima.