L’AST Marsala alla Bit di Milano per promuovere il territorio allo stand Regione Sicilia

L’Associazione Strutture Turistiche di Marsala, parteciperà alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo – di Milano, che si terrà dal 9 all’11 febbraio prossimo. “Saremo – ci ha detto il presidente Gaspare Giacalone – co-espositori presso lo stand della Regione Sicilia, insieme a tante realtà di promozione turistica dell’isola. Marsala, coadiuvata anche da due strutture di Petrosino, parteciperà a questo importante momento di pubblicizzazione del nostro territorio”.

L’AST ha predisposto anche una brochure di 20 pagine, dove 5 – quattro per Marsala e una per Petrosino – saranno dedicate alla promozione, al territorio e alla sua storia, ai suoi beni archeologici, ai percorso enogastronomici ed infine, una pagina sarà destinata allo Sport, specialmente a quello acquatico che, come afferma ancora Giacalone, “… con il kitesurf ha rappresentato lo zoccolo duro degli arrivi e delle presenze del 2019. Le strutture che hanno partecipato allo sforzo economico – dice ancora – sono in totale 16 tra i due Comuni. Durante l’esposizione ci saranno momenti di degustazione del vino Marsala con la presenza delle migliori case vinicole marsalesi”. Nei tre giorni della Fiera, l’Associazione Turistica sarà assistita da una hostess multilingue.