Via Istria: in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione. Campo di calcio intitolato a Gaspare Umile

Procedono a Marsala gli interventi in via Istria, volti al recupero funzionale del campo sportivo e dello spazio antistante. A seguito del sopralluogo effettuato, l’assessore Andrea Baiata ha potuto constatare che si stanno rispettando i tempi programmati: “L’ultimazione dei lavori è infatti prevista il prossimo mese, pertanto siamo all’interno del cronoprogramma che accompagna lo sviluppo del progetto che, oltre agli aspetti sportivi ha positive ricadute sul piano sociale” .

In via Istria, l’unico impianto di carattere aggregativo presente era il campo di calcio intitolato a “Gaspare Umile”, bandiera del calcio marsalese, da anni fatiscente e con servizi inutilizzabili. Da qui il progetto dell’Amministrazione Di Girolamo, per un investimento complessivo di 700 mila euro – di cui 600 finanziati dalla Regione Siciliana (PO FESR 2014/2020) – con l’obiettivo di riqualificare l’area ricadente nel quartiere popolare dell’immediata periferia urbana. Verrà recuperato il terreno di gioco, ora in erba sintetica, a servizio del quale ci sarà sia un impianto solare termico che fotovoltaico. In più, sarà risistemata la limitrofa area esterna con la collocazione di panchine e fioriere, realizzandovi altresì un campo di basket. Interventi, questi, che attengono all’aspetto prettamente sociale del progetto, con i giovani che saranno coinvolti in attività ludico-sportive, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica.