Il cantante marsalese Andrea Marino finalista al Ludwigsburg Festival di Stoccarda

Prosegue l’esperienza artistica di Andrea Marino, giovane cantante marsalese, in Germania. Il ragazzo è finalista del Ludwigsburg Festival “Io Canto e Tu”, organizzato dalla casa discografica “Amo l’Italia” del Presidente Pasquale Immobile e si svolgerà al Teatro Musikhalle Ludwigsburg a Stoccarda il prossimo 18 gennaio con la presentazione dell’attrice e cantante Rosa Miranda; la giuria sarà presieduta dal Maestro d’Orchestra Enzo Campagnoli. Un evento molto atteso che verrà trasmesso da una delle maggiori radio tedesche e visibile in diretta streaming. Gli artisti in gara sono 8 ed ognuno si esibirà con un brano inedito.

Dopo la firma del contratto discografico con “Amo l’Italia”, Andrea Marino ha iniziato a lavorare alla realizzazione di due brani inediti dal titolo “Il Treno che passa” e “E così è”, entrambi scritti ed arrangiati da Gabriele Ferraresi con Stefano Caporale e la supervisione del direttore artistico Franco Potenza, che si avvale della collaborazione del Maestro Giuseppe Denaro, attuale insegnante di Andrea. Il cantante marsalese al Festival interpreterà proprio il suo nuovo pezzo “E così è”. Per lui sarà un’importante esperienza.