PALERMO (ITALPRESS) – Palermo guida la crescita delle compravendite immobiliari tra le principali città italiane, mentre la Sicilia si conferma una delle destinazioni più richieste dagli acquirenti internazionali. Nel 2025 il mercato residenziale del capoluogo ha registrato un incremento delle transazioni del 9,4%, con un valore complessivo stimato di 948 milioni di euro. Sul fronte della domanda straniera, l’Isola occupa il secondo posto in Italia, dopo la Toscana, con una quota dell’11,05% delle richieste rilevate nel primo semestre del 2026.

È la fotografia che emerge dal report «Palermo e Sicilia: mercato immobiliare e investimenti stranieri», realizzato dallo Studio Legale Palmigiano e Associati e presentato nell’Auditorium di Villa Zito, a Palermo, nel corso di un incontro con rappresentanti delle istituzioni, professionisti e operatori economici.

Secondo i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, riportati nello studio, nel 2025 Palermo ha registrato 7.140 compravendite residenziali, con un incremento del 9,4% rispetto all’anno precedente. Una crescita superiore a quella di Torino (+6,8%), Roma (+6,2%), Genova (+5,5%), Bologna (+5,2%), Milano (+4,9%) e Napoli (+3%). Firenze ha invece registrato una flessione del 3,8%.

Il valore complessivo stimato delle transazioni residenziali palermitane ha raggiunto 948 milioni di euro, con un aumento del 12,2% rispetto al 2024 e un valore medio stimato di 132.800 euro per abitazione compravenduta.

Anche il mercato siciliano ha mostrato segnali positivi, con un incremento delle compravendite residenziali del 7% nel 2025.

La domanda internazionale rappresenta uno degli elementi più significativi dell’analisi. Secondo le rilevazioni di un portale specializzato, nel primo semestre del 2026 la Sicilia ha raccolto l’11,05% delle richieste immobiliari dall’estero registrate sulla piattaforma, collocandosi al secondo posto in Italia dopo la Toscana (14,33%) e davanti a Lombardia (9,28%), Puglia (8,74%) e Liguria (7,70%).

L’interesse verso il mercato immobiliare siciliano aveva già registrato un aumento del 18,07% nel 2024, seguito da un’ulteriore crescita del 4,17% nel 2025.

La distribuzione territoriale della domanda evidenzia una concentrazione nelle province di Siracusa, Catania e Palermo, che insieme raccolgono il 61,91% delle richieste rivolte alla Sicilia. Nel dettaglio, Siracusa guida la graduatoria con il 22,55%, seguita da Catania (21,17%) e Palermo (18,19%). Seguono Trapani (11,19%) e Ragusa (10,35%).

Un altro elemento riguarda il valore degli immobili ricercati. A livello nazionale, circa il 70% delle richieste internazionali rilevate riguarda abitazioni con un prezzo inferiore a 250 mila euro. Il 60,45% delle richieste si concentra su immobili ristrutturati o già abitabili, mentre il 54,84% riguarda proprietà situate entro dieci chilometri dalla costa.

Il report mette in evidenza anche la competitività del mercato immobiliare palermitano rispetto ad altre destinazioni italiane ed europee.

Secondo le rilevazioni, a ottobre 2026 il prezzo medio richiesto per le abitazioni in vendita a Palermo era di 1.598 euro al metro quadrato, con una crescita del 5,06% rispetto allo stesso mese del 2025.

Le quotazioni variano sensibilmente tra le diverse zone della città. Nell’area Lanza di Scalea-Olimpo-Castelforte il prezzo medio richiesto raggiunge i 2.472 euro al metro quadrato, mentre nel comparto Libertà-Politeama si attesta a 2.304 euro. Seguono la fascia costiera di Mondello-Addaura, con 2.101 euro, e il Centro storico, con 2.046 euro al metro quadrato. Nelle aree periferiche i valori risultano sensibilmente inferiori.

Ma l’interesse internazionale non riguarda più soltanto l’acquisto di una seconda casa. L’esperienza professionale maturata dallo Studio Palmigiano e Associati evidenzia una domanda sempre più legata a progetti di vita, soggiorni prolungati, pensionamento e trasferimenti per motivi personali o professionali.

Dall’analisi delle richieste di assistenza pervenute allo Studio nel periodo 2024-2026 emerge una clientela internazionale composta per il 60% da europei e per il 40% da statunitensi, canadesi e australiani. Nell’80% dei casi osservati la preferenza si concentra sugli immobili situati nel centro città. Si tratta di indicazioni riferite all’esperienza professionale dello Studio, non di una rilevazione statistica sull’intero mercato.

“Palermo e la Sicilia stanno vivendo una fase di crescente interesse internazionale, che va ben oltre il tradizionale investimento immobiliare – ha dichiarato Alessandro Palmigiano, Managing Partner dello Studio Legale Palmigiano e Associati e presidente di Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo –. Attraverso il nostro dipartimento di diritto immobiliare e il progetto Moving to Italy, sviluppato dopo la pandemia, abbiamo osservato una trasformazione della domanda: sempre più stranieri scelgono la Sicilia non soltanto per acquistare una casa, ma per trascorrervi lunghi periodi, lavorare o trasferirsi stabilmente. Il patrimonio immobiliare, la qualità della vita e il miglioramento dei collegamenti internazionali rappresentano importanti fattori di attrattività. Per trasformare questo interesse in sviluppo economico occorre però offrire servizi professionali qualificati”.

Proprio per rispondere alle nuove esigenze della clientela straniera, nel corso dell’incontro è stato presentato anche il progetto promosso da Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo, presieduta da Alessandro Palmigiano, per la costituzione di una rete multidisciplinare di professionisti specializzati nell’assistenza agli investitori internazionali.

L’iniziativa prevede la creazione di un elenco di avvocati, notai, commercialisti, architetti, ingegneri e altri professionisti dotati di competenze linguistiche ed esperienza internazionale, in grado di offrire un’assistenza coordinata nelle diverse fasi dell’investimento o del trasferimento in Sicilia.

L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi legali, fiscali, notarili e tecnici, superando la frammentazione delle competenze e mettendo a disposizione della clientela straniera un sistema di assistenza professionale qualificata. “Come Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo, abbiamo avviato un progetto per costituire una rete multidisciplinare di avvocati, notai, commercialisti, architetti, ingegneri e altri professionisti, dotati di competenze linguistiche ed esperienza internazionale, capace di accompagnare investitori e nuovi residenti nelle diverse fasi del loro progetto in Sicilia”, ha spiegato Palmigiano.

Un’iniziativa che punta a valorizzare il ruolo delle professioni come leva di sviluppo economico e di attrazione degli investimenti, attraverso una maggiore collaborazione tra le diverse competenze presenti sul territorio.

“Palermo e la Sicilia stanno vivendo una fase di crescente interesse internazionale, grazie a un patrimonio straordinario di storia, cultura, bellezza e identità, che rappresenta un enorme capitale di opportunità ancora da valorizzare pienamente – ha dichiarato Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo –. A questo si aggiunge un’altra grande ricchezza: le competenze dei nostri professionisti, unite a una profonda conoscenza del territorio. La missione di Confcommercio è mettere in rete queste professionalità, valorizzarle, fare sistema, creare fiducia e costruire collaborazioni capaci di intercettare nuove opportunità di sviluppo. È questo il valore più autentico dell’associazionismo: trasformare le competenze individuali in una forza collettiva, capace di attrarre investimenti e generare crescita e benessere per il territorio”.

L’incontro si è svolto grazie alla collaborazione della Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, con la partecipazione della professoressa Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, e dell’avvocato Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Lauro Chiazzese.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, sono intervenuti i rappresentanti degli Ordini ed enti che hanno patrocinato l’iniziativa: Federico Cosenz del Direttivo del Corpo Consolare di Palermo e Mauro Pantina, vicepresidente vicario dell’Ordine degli Architetti di Palermo. Era presente anche Donato Di Donna, per l’associazione Palermo Mediterranea.

A completare il quadro delineato dal Report, la relazione dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, il quale ha presentato tutte le misure poste in essere dalla Regione per incentivare gli investitori esteri a venire in Sicilia.

– foto ufficio stampa Studio Palmigiano e Associati –

(ITALPRESS).