Lo sciopero generale di oggi, venerdì 20 novembre, proclamato dalla Cgil a Trapani come nel resto d’Italia, si terrà per l’intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità e fino al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi. Esclusi invece dall’astensione il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. E alla mobilitazione proclamata dal sindacato guidato da Maurizio Landini si aggiunge quella indetta dai Cobas nella stessa giornata: per entrambe sono previsti cortei e manifestazioni – 100 le piazze annunciate da Corso d’Italia – a livello nazionale.

Lo stop di 24 ore per autobus, tram e metro, sarà nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale dalle 9 in poi; anche per i taxi lo sciopero di venerdì è di 24 ore, articolato all’interno dei turni, garantendo i servizi minimi. Nel trasporto marittimo, nei collegamenti con le isole maggiori ritardi di 24 ore alla partenza della nave; nei collegamenti con isole minori sciopero dalle 00.01 alle 24. Incrociano le braccia per l’intera giornata anche i lavoratori del trasporto merci e logistica e gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale). Il trasporto ferroviario in parte resta a rischio perché dalle 21 di venerdì 20, fino alle 20 di sabato 21 novembre, scatta un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.

Tra i settori in cui potrebbero verificarsi disagi c’è quello della scuola. L’agitazione interesserà il personale del comparto Istruzione e Ricerca degli istituti di ogni ordine e grado, con possibili ripercussioni sulla normale attività. In base alle adesioni, potrebbero anche verificarsi modifiche agli orari, sospensioni delle lezioni e difficoltà nell’organizzazione dei servizi scolastici. Nel settore dell’istruzione la mobilitazione non sarà limitata alla Cgil, ma vi parteciperanno anche USB P.I., Confederazione CGIL, con adesione di FLC CGIL, SISA, S.I.D.L., Federazione Gilda Unams, CLAP, Confederazione COBAS, Sial Cobas, con adesione di CUB Confederazione, ADL Varese e CUB SUR, SGB, CIB Unicobas con adesione di Unicobas Scuola&Università, SSB.

Lo slogan è “Il futuro è adesso“, contro una Manovra che “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. L’astensione, sottolinea la Cgil, è stata proclamata per rivendicare un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, un fisco giusto e progressivo, stop all’inflazione e al carovita, una sanità davvero pubblica, il diritto allo studio, l’accesso alla casa, e per dire sì alla pace e no al riarmo. La Cgil chiede quindi “salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l’inflazione; pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare“. E ancora “politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all’aumento delle spese militari”.













