Al Cinema Golden di Marsala tripla proiezione. Fino al 22 novembre verrà proiettato il film della nota saga “Hunger Games – L’alba sulla mietitura” alle ore 18.30 e 21.30. Mentre alle 17, 19.15 e 22.30 un capitolo di un’altra saga arriva in sala, “Avengers: Doomsday”. Il 23 alle ore 19 e il 24 novembre alle 19.30, la proiezione del docu-film di Kasia Smutniak “Mustang” con la voce narrante di Sofia, la figlia avuta dall’indimenticato attore Pietro Taricone. Un viaggio nella terra in cui la coppia andava spesso in viaggio per portare solidarietà alla popolazione, con il sogno di creare una scuola nella regione remota del Nepal tra l’Himalaya e il Tibet.

