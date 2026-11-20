L’estate è ormai un ricordo, ma sulle coste delle Egadi il paesaggio sembra non essersene accorto. Chioschi e manufatti stagionali, installati sul demanio marittimo e in aree sottoposte a particolari tutele paesaggistiche e ambientali, risultano ancora presenti lungo diversi tratti del litorale. Strutture che, secondo quanto previsto per le installazioni stagionali, avrebbero dovuto essere rimosse al termine della stagione balneare e che invece continuano a occupare spazi di costa, anche all’interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia e in aree comprese nella Rete Natura 2000. Una situazione che riaccende il confronto sulla gestione del territorio e sulla tutela del patrimonio naturalistico dell’arcipelago. A intervenire è il Comitato “Salviamo lo Stornello e le Egadi”, che, attraverso il proprio legale, ha notificato una nuova formale diffida e messa in mora agli enti competenti: Comune di Favignana, Regione Siciliana, Soprintendenza di Trapani, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia Municipale e Area Marina Protetta.

L’obiettivo è sollecitare controlli effettivi sulla regolarità delle strutture ancora presenti lungo la costa e, laddove emergano violazioni, l’adozione dei necessari provvedimenti di ripristino. Il Comitato riconosce i passi compiuti dall’amministrazione comunale sul fronte della vigilanza e della regolamentazione, richiamando in particolare i recenti provvedimenti consiliari e l’avviso pubblico relativo alle aperture invernali degli esercizi. Ma proprio su quest’ultimo punto viene sollevata una questione che non può prestarsi a interpretazioni equivoche: la possibilità di proseguire l’attività commerciale durante i mesi invernali non equivale a un’autorizzazione a mantenere installate strutture prive dei necessari titoli edilizi, paesaggistici e ambientali. L’apertura di un’attività, dunque, non sana eventuali irregolarità delle opere e non determina automaticamente la trasformazione di una concessione stagionale in una sistemazione permanente. Si tratta di aspetti distinti, che devono essere valutati nel rispetto delle rispettive disposizioni normative.

Tra gli elementi richiamati figurano anche le misure di conservazione della Rete Natura 2000, contenute nel D.D.G. n. 972/2026, che, secondo quanto evidenziato dal Comitato, vietano la presenza di strutture, anche amovibili, sugli habitat costieri protetti. Alle istituzioni viene chiesto di garantire il rispetto delle regole e la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici. Gli enti avranno 30 giorni per comunicare gli esiti delle verifiche e gli eventuali provvedimenti adottati. In assenza di riscontri concreti, il Comitato annuncia il ricorso alle vie legali e la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria. La vicenda si inserisce in una mobilitazione più ampia a difesa del patrimonio costiero dell’arcipelago. La petizione “Salviamo le coste delle Egadi dalle speculazioni” ha infatti già superato le 3.000 sottoscrizioni, segno di un’attenzione crescente verso il futuro di un territorio la cui ricchezza più grande resta proprio l’integrità del suo paesaggio. La questione, dunque, va ben oltre la permanenza di qualche chiosco fuori stagione. Riguarda il rapporto tra attività economiche, regole e tutela ambientale, ma soprattutto la capacità delle istituzioni di far rispettare norme che valgono per tutti. Perché il patrimonio naturale delle Egadi non può essere affidato soltanto alle dichiarazioni di principio: la sua salvaguardia richiede controlli, responsabilità e atti conseguenti.