Una settimana di appuntamenti, incontri nelle scuole, iniziative culturali e momenti di sensibilizzazione per ribadire un messaggio: la lotta alla violenza sulle donne non può esaurirsi in una ricorrenza, ma deve diventare un impegno quotidiano. In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’Amministrazione comunale di Marsala promuove “MAI”, un progetto che coinvolge istituzioni, associazioni, scuole e realtà del volontariato, con un calendario di iniziative dal 20 al 28 novembre e ulteriori appuntamenti a dicembre.

Il programma degli eventi organizzato dal Comune

Il programma, già avviato con il concorso creativo “Il rispetto che cambia la vita”, entrerà nel vivo giovedì 20 novembre. A Palazzo Fici, alle 16, si terrà una conferenza sulla violenza di genere ed economica, con un approfondimento sul reddito di libertà e sulle misure di sostegno alle donne vittime di violenza. Alle 17.30, nella Biblioteca comunale, spazio al laboratorio “I semi della gentilezza”, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il 20 e 21 novembre, alle 21, l’Auditorium Santa Cecilia ospiterà il “Piano Revenge Days”, festival dedicato al pianoforte contemporaneo e al dialogo artistico. Sabato 21, alle 19, al Museo del Vino è in programma “Un calice per Marisa”, tra musica dal vivo, degustazione e raccolta fondi a favore dell’Associazione Marisa Leo. Lunedì 23 novembre, alle 10, il Liceo Pascasino-Giovanni XXIII ospiterà il convegno “Riconoscere e prevenire la violenza di genere e online”, nell’ambito della seconda edizione del progetto “Ferma il dolore”. Mercoledì 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i bambini del plesso Mozia saranno protagonisti dell’iniziativa “Una panchina rossa per dire NO. I bambini dipingono il rispetto”, con monologhi, poesie e canzoni, alle 10. Nella stessa mattinata, alle 10.30, al Tribunale di Marsala si terrà la commemorazione delle donne vittime di violenza nell’area della Panchina Rossa. Giovedì 26 novembre sono previsti due appuntamenti: alle 9, al Social Housing di Amabilina, l’incontro “Non è amore se fa male”; alle 10.30, al Museo del Vino, l’inaugurazione della mostra “Il rispetto che cambia la vita” e la presentazione del Pronto Intervento Sociale. Il calendario si arricchisce di altri due momenti di sensibilizzazione.

Una panchina rossa in ospedale con “La Casa di Venere”

Venerdì 27 novembre, alle 9.30, all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala sarà inaugurata una panchina rossa, simbolo di memoria e impegno collettivo contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è promossa dallo Sportello Antiviolenza della Procura della Repubblica di Marsala insieme all’ASP di Trapani, con il coinvolgimento del Centro Antiviolenza La Casa di Venere.

Ginnastica e rispetto, incontro con la Marsala Gym Lab

Sabato 28 novembre, dalle 17.30 alle 19, la Marsala Gym Lab ospiterà un incontro con l’avvocata Roberta Anselmi, specialista nella difesa delle donne vittime di violenza e vicepresidente dell’associazione La Casa di Venere. Al centro dell’iniziativa, la parità di genere, le diverse forme di violenza, i segnali da riconoscere e le modalità per chiedere aiuto. L’incontro coinvolgerà anche le ginnaste in una riflessione sul significato del rispetto, attraverso esempi concreti e un’attività pratica. L’appuntamento si terrà nella sede addestrativa di contrada San Silvestro 334 G. L’ingresso è gratuito ed è aperto anche alle famiglie. L’iscrizione, consigliata ma non obbligatoria, può essere effettuata attraverso il link pubblicato sui canali social dell’ASD Marsala Gym Lab.

Gli appuntamenti di dicembre con il Premio “Marisa Leo”

La campagna di sensibilizzazione proseguirà il 4 dicembre, alle 10.30, al Museo del Vino con la premiazione del concorso “Il rispetto che cambia la vita”, con l’assegnazione del Premio speciale “Marisa Leo” e il 10 dicembre, alle 17.30, a San Pietro, con l’incontro dal titolo “Conosci la Manosfera?”, dedicato a un fenomeno sempre più presente nel dibattito sulla cultura digitale e sulle dinamiche di genere.