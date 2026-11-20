Quando se ne vanno persone che hanno dedicato la loro esistenza a rendere migliore il Paese in cui hanno vissuto capita spesso di chiedersi se possano sentirsi soddisfatte di quello che hanno lasciato. La notizia della morte di Corrado Augias ripropone questo tipo di interrogativo, pensando al rigore e alla serietà con cui il giornalista romano ha attraversato un consistente pezzo della storia italiana, provando a raccontarla nei suoi aspetti più controversi.

Una delle primi immagini di Augias di cui ho memoria risale ad ai tempi di “Telefono Giallo”, trasmissione di approfondimento giornalistico che andava in onda su Rai Tre alla fine degli anni ’80. In particolare, ricordo la telefonata sul “caso Ustica”, che ebbe il merito di riportare per diverse settimane la vicenda della Strage al centro delle cronache, facendo riferimento anche al ruolo che ebbe la base militare di Marsala (qui il link) Qualche anno dopo, ricordo l’intervista a Giovanni Falcone, che nel presentare il suo libro “Cose di Cosa Nostra” mostrava già una certa amarezza per la “macchina del fango” che i suoi detrattori avevano azionato nei suoi riguardi. In quel momento storico, in cui si cercavano punti di riferimento credibili, nelle istituzioni come nell’informazione, Corrado Augias (assieme a Enzo Biagi, Giorgio Bocca, Indro Montanelli, Sergio Zavoli) rappresentava un giornalista di cui potersi fidare. In tante altre occasioni ho avuto modo di leggere i suoi articoli su Repubblica, lo stile elegante ma per niente retorico con cui gestiva la rubrica delle lettere, le sue trasmissioni mai banali.

Negli anni non sempre mi sono sentito in sintonia con il suo approccio un po’ austero o con certe posizioni, ma non ho mai smesso di seguirlo. Proprio nelle ultime settimane lo avevo particolarmente apprezzato su La7, nello spazio in cui presentava la serie dedicata a Mussolini tratta dai libri di Antonio Scurati. L’ennesima occasione in cui, parlando del passato, ha mostrato la propria determinazione a fornirci gli strumenti per interpretare le ombre del presente.

Probabilmente Corrado Augias era consapevole che il Paese che stava per lasciare non si era ancora scrollato di dosso le contraddizioni delle sue stagioni più buie, dal ventennio fascista ai passaggi più tormentati e drammatici della storia repubblicana (terrorismo, eversione, stragi). Però gli va riconosciuto di non essersi mai arreso di fronte ai depistaggi, ai muri di gomma, alle verità negate, come anche di fronte ai revisionismi che hanno cercato di recidere (o quantomeno di sterilizzare) le robuste radici antifasciste della nostra Repubblica.

Anche se, verosimilmente, avrebbe desiderato un Paese diverso, capace di perseguire verità e giustizia, libertà e uguaglianza, solidarietà e progresso, resta intatto il valore culturale e civile del suo lavoro: una lezione preziosa, che faremmo bene a non dimenticare.