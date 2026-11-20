Il marsalese Troy Cialona rappresenterà l’Italia ai Campionati mondiali di MMA, in programma ad Antalya, in Turchia, agli inizi di dicembre. L’atleta ha conquistato la convocazione in Nazionale grazie agli importanti risultati ottenuti nella stagione in corso, culminata con la vittoria della Coppa Italia e del titolo italiano. Un percorso che gli ha aperto le porte della competizione iridata, alla quale si sta preparando con grande impegno. In vista dell’appuntamento mondiale, Cialona ha infatti svolto un camp di allenamento negli Stati Uniti, confrontandosi con alcune delle migliori scuole di MMA del Paese. Ora per il giovane marsalese si avvicina la sfida più importante: portare i colori azzurri sul palcoscenico internazionale.

