Dopo poco più di un anno di lavori, la chiesa di Sant’Anna a Marsala è tornata ad accogliere i fedeli. La riapertura al culto è avvenuta il 18 novembre, al termine dell’intervento di restauro finanziato con fondi del Pnrr, che ha restituito alla comunità un importante luogo di culto cittadino. La cerimonia è stata caratterizzata dal suggestivo rito dell’illuminazione della chiesa, simbolo della sua restituzione alla comunità. Presenti, tra gli altri, il prefetto di Trapani Daniela Lupo e monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito della Diocesi, che ha presieduto la celebrazione eucaristica insieme al parroco don Giacomo Marino. L’edificio appartiene al Fondo edifici di culto (Fec) del Ministero dell’Interno.

A seguire l’intervento è stata la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Trapani, attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto è stato redatto dalla società Integrated And Sustainable Design srl, mentre l’esecuzione dei lavori è stata affidata alla Satipel srl di Favara. L’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta, è stato di 441.195,91 euro. La direzione dei lavori è stata affidata all’ingegnere Giovanni Fusco, mentre Bartolomeo Figuccio ha ricoperto il ruolo di responsabile unico del procedimento. Con la riapertura di Sant’Anna si conclude un intervento durato poco più di dodici mesi, che consente alla comunità marsalese di riappropriarsi di uno spazio di culto dopo il periodo necessario per il restauro.

