L’associazione presenta un’istanza di accesso agli atti al Comune per ottenere analisi, mappatura delle utenze e costi delle autobotti. Intanto i tecnici di A2A arrivano in città dopo l’interlocuzione avviata dal candidato sindaco Valerio Valenti. L’emergenza idrica a Trapani finisce sotto la lente di Consumerismo No Profit. L’associazione dei consumatori, riconosciuta dalla Regione Siciliana, ha presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione relativa all’inquinamento dell’acqua e ai disagi che da mesi interessano diverse zone della città. La richiesta, indirizzata al sindaco, al Servizio Idrico Integrato e al Responsabile della trasparenza, è stata trasmessa anche alla Prefettura, all’Asp e all’Arera.

La vicenda

Dall’inizio dell’anno tre ordinanze sindacali hanno vietato l’utilizzo potabile dell’acqua in diverse aree di Trapani. L’ultima, del 24 luglio, ha riguardato undici strade nella zona di piazza XXI Aprile. Secondo i dati forniti dal Comune, sono 154 le utenze distaccate dalla rete, tra abitazioni, condomini e attività commerciali. Per Consumerismo, tuttavia, il numero potrebbe non restituire le reali dimensioni del problema. Le ordinanze riguardano intere strade, mentre i contatori sono stati chiusi soltanto nelle utenze in cui è stato accertato l’inquinamento. L’associazione lamenta l’assenza di una mappatura completa e di un piano di analisi esteso a tutte le utenze delle zone interessate. «Temiamo che i disagi emersi finora siano solo una parte del problema: senza una mappatura e analisi complete nessuno può dire quante famiglie sono davvero coinvolte, né escludere che qualcuno stia ancora usando acqua non sicura», afferma Giovanni Riccobono, direttore generale e delegato regionale Sicilia di Consumerismo No Profit.

L’istanza

L’istanza punta a ottenere i referti delle analisi dell’Asp e dei laboratori incaricati dal Comune, con date e punti di prelievo, la mappa delle utenze isolate, le relazioni sulle cause dell’inquinamento e gli interventi effettuati sulla rete. Richiesti anche i dati sul servizio sostitutivo con autobotti, comprese le richieste ricevute, le consegne, i tempi di attesa e i costi sostenuti. L’associazione vuole inoltre chiarimenti sul trattamento in bolletta delle utenze che da mesi non possono utilizzare l’acqua della rete.

No a costi aggiuntivi per i cittadini

Sul piano legale, l’avvocato Paolo Di Donato, direttore nazionale del Dipartimento Legale di Consumerismo, sostiene che l’interruzione del servizio per acqua non conforme ai parametri di legge non possa tradursi in un costo a carico dei cittadini. Una volta acquisita la documentazione, l’associazione valuterà eventuali iniziative a tutela degli utenti. È stato intanto attivato uno sportello online, attraverso il sito www.sportelloidrico.it, per raccogliere le segnalazioni di famiglie, condomini e attività commerciali e contribuire a ricostruire la mappa dei disagi. Nei prossimi giorni Consumerismo incontrerà anche i rappresentanti del comitato cittadino «L’acqua è un diritto di tutti» per valutare le iniziative da intraprendere.

L’ex Prefetto Valenti incontra l’a.d. per risolvere le criticità

Sul fronte delle possibili soluzioni tecniche si registra intanto un’iniziativa di Valerio Valenti, ex prefetto di Brescia e oggi papabile candidato sindaco a Trapani. Come riportato dal Giornale di Brescia, Valenti ha incontrato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, portando all’attenzione della multiutility le principali criticità del territorio: crisi idrica, rifiuti e costo dell’energia. Dopo il colloquio, i tecnici della società sono arrivati a Trapani per incontrare l’ATI idrico e valutare possibili soluzioni. Un’interlocuzione che, secondo quanto riferito dallo stesso Valenti, punta a mettere a disposizione della città competenze e relazioni maturate nel corso della sua carriera istituzionale.