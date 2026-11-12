Trapani, volontari in campo per la cura della piazzetta Rita Atria

L’appuntamento è per domenica 15 novembre alle 9.30, con ritrovo davanti al Bar Baby Luna. Erythros APS e il Comitato Cittadino Piazza Pulita – Villa Rosina Nord tornano a mobilitarsi per il verde pubblico e il decoro urbano, promuovendo una giornata di volontariato dedicata alla pulizia dell’area verde e alla cura e potatura degli alberi della piazzetta Rita Atria. L’iniziativa si inserisce in un percorso di manutenzione condivisa avviato lo scorso maggio, quando l’associazione Erythros invitò residenti e attività commerciali della zona a contribuire alla cura dello spazio pubblico. Grazie alle adesioni e alla generosità di chi ha raccolto l’appello, le somme messe a disposizione sono già state utilizzate per la presa in carico e la valorizzazione dell’area.

La nuova giornata di impegno rappresenta anche il risultato di un lavoro portato avanti negli anni da volontari e cittadini, con l’obiettivo di restituire alla comunità spazi pubblici più curati e vivibili. La piazzetta, intitolata a Rita Atria anche per volontà dei soci di Erythros, assume inoltre un significato particolare: un richiamo soprattutto alle nuove generazioni ai valori della legalità e della partecipazione civica come strumenti di cambiamento sociale. «Il verde pubblico ha bisogno di attenzioni costanti, non di interventi occasionali», sottolineano dall’associazione, che in questo percorso può contare sul sostegno di Giovanni Magaddino, presidente del Comitato Piazza Pulita, da sempre impegnato al fianco di Erythros nella gestione e nella cura della piazzetta.

Per i promotori, il decoro urbano non è soltanto una questione estetica, ma riguarda il rispetto degli spazi comuni, la responsabilità collettiva e il senso di appartenenza alla città. «Gli spazi pubblici appartengono a tutti, ma per mantenerli belli serve l’impegno di ciascuno», è il messaggio rivolto alla cittadinanza. L’invito a partecipare è rivolto a residenti, commercianti, associazioni e a tutti coloro che hanno a cuore il verde urbano. Non sono richieste competenze particolari: bastano un paio di guanti, buona volontà e il desiderio di contribuire concretamente alla cura di Trapani.