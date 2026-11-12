Cina, primo volo per un drone alimentato esclusivamente a energia solare

Il drone è un velivolo per uso commerciale interamente elettrico, alimentato esclusivamente a energia solare. E’ lungo 3,2 metri e presenta un’apertura alare di 8 metri, con un’autonomia massima di progetto di 30 ore.
Il gruppo di sviluppo ha spiegato che il drone è stato progettato per essere ecologico, a basso consumo energetico, economico e adatto a una rapida produzione in serie. Tra i suoi principali vantaggi figurano la lunga autonomia di volo, un rapido dispiegamento e una manutenzione e un’assistenza agevoli.
Il drone colma una lacuna nel mercato commerciale cinese dei velivoli di piccole e medie dimensioni interamente elettrici, in grado di operare a bassa quota con lunga autonomia, costi contenuti e su vaste aree, hanno aggiunto gli sviluppatori.
Tra gli impieghi previsti figurano l’ispezione di condotte su lunghe distanze e delle principali infrastrutture idrauliche, il rilevamento topografico e delle risorse naturali, la ricognizione rapida delle zone colpite da calamità e il monitoraggio di vaste aree.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-