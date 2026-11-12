Autobus urbani in tempo reale. Il Comune di Marsala avvia il servizio digitale

A Marsala, gli autobus urbani si seguono in tempo reale sia sul sito del Comune che su Google Maps. In particolare, sulla pagina istituzionale del trasporto pubblico locale https://www.comune.marsala.tp.it/it/page/413680 è riportata la mappa con i bus in servizio, itinerari e fermate, gli orari di tutte le linee e le coincidenze con treni e pullman extraurbani con un focus specifico sulle stazioni. Gli stessi dati arrivano su Google Maps; gli orari delle linee sono anche su Apple Maps. Non serve scaricare un’app: la pagina funziona dal telefono e ogni linea, fermata o stazione ha un proprio link da condividere. Le posizioni arrivano dal sistema di localizzazione installato sui mezzi; in caso di differenze fanno fede gli orari pubblicati.

Il servizio nasce dal lavoro del CED, il Centro Elaborazione Dati del Comune, e del Settore Servizi Pubblici Locali – Trasporto pubblico, che cura il servizio, gli orari e i percorsi delle linee. Orari, fermate e posizioni dei mezzi sono pubblicati nel formato internazionale GTFS, lo stesso usato dalle app di navigazione. Chi cerca un percorso con il telefono trova l’autobus comunale tra le soluzioni proposte, insieme agli altri mezzi. Il tempo reale è il seguito di un percorso iniziato a giugno, quando gli orari delle linee urbane sono stati pubblicati su Google Maps. Da giugno a ottobre gli incassi di biglietti e abbonamenti sono cresciuti in media di circa il 50% rispetto agli stessi mesi del 2025, con un picco del +82% ad agosto.