Le auto d’epoca conquistano Marsala: nasce “Quelli di Porta Nuova”

Da Milano a Marsala, passando per 20 piazze in Italia e all’estero. Il progetto “Quelli di Piazza Affari”, nato nel febbraio 2025 nel cuore del capoluogo lombardo, approda anche in Sicilia e sceglie Piazza della Vittoria, a Porta Nuova, come nuova cornice per gli incontri dedicati agli appassionati di automobili. Nasce così “Quelli di Porta Nuova”, iniziativa che vede l’impulso del referente Antonio Scimemi, che punta a trasformare uno degli spazi più rappresentativi della città in un luogo di aggregazione, mettendo insieme auto storiche, youngtimer e instant classic. Non soltanto un’esposizione di vetture, ma un’occasione per riscoprire le piazze e favorire l’incontro tra generazioni, famiglie, collezionisti e semplici curiosi. Gli appuntamenti marsalesi si svolgeranno la seconda e la quarta domenica di ogni mese, dalle 10:30 alle 13:00. La partecipazione sarà libera e gratuita, senza necessità di iscrizione, seguendo la filosofia originaria del progetto: creare momenti spontanei di condivisione attraverso una passione comune.

L’iniziativa nasce da un’idea di Carlo Vulnera, imprenditore e collezionista, che nel febbraio 2025 ha dato vita a “Quelli di Piazza Affari” partendo dall’omonima piazza milanese, ai piedi del celebre monumento L.O.V.E. di Maurizio Cattelan. Da quell’appuntamento domenicale è cresciuta una rete che oggi conta 17 piazze in Italia e tre all’estero, grazie al coinvolgimento di referenti locali. “Non volevo creare l’ennesimo raduno automobilistico, ma un appuntamento libero, spontaneo e accessibile, capace di far incontrare persone diverse attraverso una passione comune”, racconta Vulnera, sottolineando la soddisfazione per una realtà arrivata a coinvolgere 20 piazze. Con l’ingresso di Marsala, il format si arricchisce di una nuova presenza, puntando sulla valorizzazione di Porta Nuova e del patrimonio storico cittadino. L’ambizione è fare della piazza un punto di riferimento per gli appassionati e, allo stesso tempo, un nuovo spazio di socialità. IG: quellidiportanuova – quellidipiazzaaffari.