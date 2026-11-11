Rapine sui mezzi pubblici a Milano, arrestati 14 giovani

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 14 giovani – un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età compresa tra i 19 e i 25 anni – ritenuti responsabili di aver commesso, tra agosto 2025 e giugno 2026, 8 rapine (due delle quali in concorso, anche con lesioni personali ai danni delle vittime che hanno riportato 5 e 28 giorni di prognosi), un furto con strappo e ricettazione. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un altro giovane tunisino di 20 anni.Su impulso del Commissariato Mecenate, lo scorso giugno sono stati unificati dieci diversi procedimenti penali in uno unico relativo ai dieci reati commessi in diverse fermate delle linee di trasporto del capoluogo milanese: due episodi tra le fermate M3 Brenta e M3 Corvetto; due episodi presso la fermata MM Zara; uno presso la fermata M5 Gerusalemme; uno presso la stazione M1 Porta Venezia; uno presso la fermata bus ATM di piazzale Buonarroti; uno presso la stazione FNM Domodossola; uno presso piazza XXIV Maggio e uno in via Torino.L’attività investigativa condotta dai poliziotti di via Quintiliano, con il coinvolgimento dei Commissariati Garibaldi Venezia, Sempione e Porta Genova, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale, ha portato a individuare, sottolineano gli inquirenti, “uno specifico modus operandi da parte degli indagati: soliti compiere i reati contestati a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare a bordo delle carrozze dei treni regionali e delle metropolitane, nelle relative stazioni o nelle immediate vicinanze, aggredivano la vittima, quasi sempre sola, dopo averla seguita e accerchiata, ricorrendo all’uso della violenza fisica e di spray al peperoncino. Alle vittime sono stati asportati, anche con notevole violenza, sfruttando la forza del branco, collane e bracciali d’oro, un orecchino d’oro, soldi contanti, orologi e carte di pagamento”.Base di partenza per l’attività degli investigatori è stata la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e l’ascolto delle dichiarazioni delle parti offese.A partire dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza di ATM e Ferrovie Nord e da quelli privati nelle zone delle rapine contestate, i poliziotti hanno poi analizzato i profili social degli indagati, verificando la corrispondenza del sospettato, dei vestiti e degli accessori indossati dagli stessi durante la commissione dei reati.

– foto tratta da video Polizia di Stato –

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