Allarme bomba nelle scuole: evacuati studenti a Marsala, Mazara, Trapani ed altre città

Allarme bomba in centinaia di scuole italiane e anche in Provincia di Trapani. Circa 300 istituti hanno ricevuto e-mail con allarmi bomba, ma il numero “è destinato a aumentare”, dice il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Pare una “una strategia” collegata agli allarmi e agli attacchi hacker delle ultime settimane: “Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali”. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell’ordine. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi.

Allarme anche a Marsala e Mazara e in altri istituti trapanesi. L’allarme ha interessato infatti diverse località siciliane. Segnalazioni sono arrivate da Bagheria, Partinico, Trapani, Mazara e Porto Empedocle. Altri casi si sono registrati nel Catanese e nell’Ennese, nell’ambito di una serie di segnalazioni che ha coinvolto istituti scolastici in diverse aree della regione. Non si tratta del primo episodio. Già nei giorni scorsi, infatti, un messaggio di posta elettronica dal contenuto analogo era stato recapitato a circa 280 dirigenti scolastici, provocando preoccupazione e l’attivazione dei protocolli di sicurezza. A Marsala evacuate diverse scuola, come la Mazzini in Piazza Inam e anche alcuni plessi delle contrade, come la SS Filippo e Giacomo.