“Private Markets e ESG”, a Roma evento Assofondipensione su Pmi e sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – Finanziare la crescita delle imprese e la transizione sostenibile attraverso i mercati privati, coniugando investimenti nell’economia reale e tutela del risparmio previdenziale. E’ il tema al centro del convegno “Private markets e Esg: la prossima frontiera della sostenibilità”, promosso da Assofondipensione a Roma, al Palazzo della Cooperazione, nell’ambito delle Settimane SRI organizzate dal Forum per la Finanza Sostenibile. Il confronto ha approfondito il rapporto tra criteri ambientali, sociali e di governo societario e investimenti in imprese non quotate, innovazione e infrastrutture. Un’attenzione specifica è stata dedicata alle piccole e medie imprese e al ruolo dei fondi pensione nel sostegno allo sviluppo produttivo. Dalla traiettoria ESG delle PMI all’approccio agli investimenti nell’economia reale, il programma ha riunito il punto di vista degli investitori previdenziali, del private equity e del venture capital.

Al centro del convegno il Progetto Engagement e il Progetto di Voto Coordinato avviati dall’Associazione, strumenti di valutazione attraverso i quali orientare capitali di lungo periodo verso progetti di investimento sostenibili. Una prospettiva virtuosa che lega la crescita delle imprese alla qualità degli investimenti e alla creazione di valore nel tempo.

“E’ chiaro che più risorse vengono investite a supporto del sistema Paese meglio è – le parole di Giovanni Maggi, presidente Assofondipensione -. Indubbiamente, negli investimenti a supporto del sistema Paese ci deve sempre essere un tema collegato all’impatto sociale e occupazionale, perchè sono le priorità del mondo della previdenza complementare. Per noi i temi Esg non sono mai stati una moda, ma sono una parte del nostro dna”.

“Noi dobbiamo considerare i criteri Esg anche al fine di una migliore selezione degli investimenti che viene effettuata dai gestori di private asset – il commento di Andrea Mariani, segretario di Assofondipensione -. Dobbiamo comprendere che l’Esg rappresenta una lente di ingrandimento che favorisce un migliore equilibrio fra rendimento e rischio nel lungo periodo”.

“Assofondipensione è impegnata da tempo su una molteplicità di progetti. Il Progetto Engagement e il Progetto di Voto Coordinato sono due progetti fondamentali perchè sentiamo la responsabilità di 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che si affidano ai fondi negoziali”, ha affermato Ignazio Ganga, vicepresidente di Assofondipensione. “Noi facciamo sintesi per 32 fondi negoziali, sono i fondi che hanno come origine la contrattazione collettiva nazionale e a questi fondi negoziali noi diciamo che bisogna andare oltre i semplici criteri di selezione Esg, perchè bisogna entrare proprio nei luoghi dove effettivamente si investono le risorse delle lavoratrici e dei lavoratori, che devono fruttare mediamente per 40 anni. Per noi è importante che queste risorse rendano bene; quindi, andare oltre la selezione Esg, significa dire la nostra, dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori anche rispetto al tipo di investimento che si sta facendo”, ha concluso il vicepresidente.

“Occorre introdurre degli strumenti di protezione delle perdite e ritorni asimmetrici – ha detto Riccardo Realfonzo, coordinatore del Comitato Tecnico di Assofondipensione -. In questo modo i fondi pensione, che hanno un approccio necessariamente prudenziale, possono riuscire a investire maggiormente nel Paese e chiedere anche, magari con i progetti sviluppati in collaborazione con Cdp e Fondo Italiano d’Investimento, che le imprese in cui si investe abbiano delle caratteristiche di sostenibilità, che rispettino i contratti siglati con le organizzazioni sindacali più rappresentative e che abbiano un impatto ambientale in linea con gli obiettivi che si è posto il Paese”.

– foto mec/Italpress –

(ITALPRESS).