Allarme bomba in seimila scuole italiane, Meloni convoca riunione: “Sicurezza nazionale”

È arrivata a circa seimila istituti scolastici italiani la mail anonima contenente minacce di attentati e presunti ordigni esplosivi. La notizia è stata diffusa dal Ministero dell’Istruzione. Non tutte le scuole che hanno ricevuto il messaggio sono state evacuate, mentre in diversi istituti si sono vissuti momenti di apprensione e sono scattate le verifiche delle forze dell’ordine. In Provincia di Trapani molte scuole sono state evacuate, soprattutto scuole medie. Tutto è iniziato intorno alle 11, quando numerosi istituti di ogni ordine e grado hanno ricevuto una comunicazione firmata da un sedicente Mikhail Antropov, che si presenta come leader del Vilayat di Misoginistan. Nel testo compaiono minacce esplicite contro la popolazione italiana: «Siamo venuti per annientarvi» e «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani». Il mittente sostiene inoltre di aver lasciato un potente ordigno all’interno di un edificio scolastico, nascosto in un sacchetto di plastica e dotato di un presunto innesco a distanza. Nella stessa mail viene minacciata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il riferimento a una bomba collocata nel motore della sua auto.

Tajani: “Una strategia per creare il caos”

Sulla vicenda è intervenuto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante il Question Time alla Camera. «Questa mattina, nuovi allarmi hanno riguardato moltissime scuole in tutta Italia e in altri Paesi europei», ha dichiarato, precisando che dalle verifiche effettuate non emergono elementi che facciano ritenere concreto il pericolo. Le segnalazioni sembrerebbero piuttosto riconducibili a una strategia finalizzata a generare allarme e preoccupazione. «Non possiamo più parlare di episodi isolati. Siamo di fronte a una strategia che punta a creare il caos e a minare la fiducia dei cittadini, se non a interferire nei processi democratici», ha aggiunto Tajani, assicurando che l’attenzione resta massima.

Vertice a Palazzo Chigi con le opposizioni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato una riunione per le ore 16, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e fare il punto sulla situazione. Per domani mattina, alle 9, ha inoltre invitato a Palazzo Chigi i leader delle forze di opposizione. L’incontro, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, servirà a condividere le informazioni disponibili e ad approfondire il complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker e alle minacce di presunti ordigni negli istituti scolastici. L’obiettivo del governo è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che investe la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini.

Allarmi anche in Irlanda del Nord

Segnalazioni analoghe sono arrivate anche in Irlanda del Nord, dove centinaia di istituti scolastici hanno ricevuto messaggi minatori. La polizia locale ha tuttavia confermato che si tratterebbe di un falso allarme. In Italia, dopo le evacuazioni e i momenti di panico registrati in alcune scuole, la situazione sembra essere tornata progressivamente alla normalità, ma le verifiche e il monitoraggio delle segnalazioni proseguono.